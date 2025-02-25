фото: ГПСУ

Пограничники спасли жителя Днепропетровской области, который двое суток бродил по лесу, пытаясь попасть в ЕС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

О намерении незаконно пересечь границу 24-летний мужчина предупредил жену и звонил по телефону во время маршрута. Когда связь оборвалась, она обеспокоилась и обратилась к правоохранителям, сообщив, что муж направлялся к границе без пищи и воды.

Пограничники приступили к поиску. Вскоре в лесном массиве среди болот, на границе Ровенской и Житомирской областей, обнаружили заблудшего. Расстояние до границы было немалым.

Мужчина планировал незаконно пересечь границу в ЕС, но маршрут прокладывал сам и заблудился. Сначала наткнулся на минное поле, обошел его, но остановился перед забором с колючей проволокой. Двигаясь вдоль ограды, услышал вой волков, испугался и повернул назад. Сбился с пути, застрял в болоте, едва выбрался, но попал еще в одно. Двое суток бродил Полесьем, пока его не нашли пограничники.

Мужчине оказали необходимую помощь и доставили в подразделение. Теперь горе-нарушителю придется отвечать в административном порядке.

Напомним, ранее правоохранители в разных областях разоблачили схемы по незаконному выезду мужчин за границу. В частности, речь идет о продаже фейковых справок ВВК.