15:22  14 грудня
Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
13:22  14 грудня
У Хмельницькому водій Audi збив на переході жінку з дитиною
07:10  14 грудня
На Хмельниччині увʼязнили чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2024, 17:21

Сиділи за прихованою стінкою: на Закарпатті зупинили бус з ухилянтами

14 грудня 2024, 17:21
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники затримали вісьмох чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На одному із контрольних постів прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій, 63-річний житель Закарпаття, стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонники помітив, що бус обладнаний додатковою стінкою. Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини. Усі восьмеро планували потрапити до Угорщини.

Водія та його "пасажирів" затримали і доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці з’ясовують всі деталі організації "подорожі" чоловіків.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.

Закарпаття ухилянти втеча від мобілізації мікроавтобус втеча за кордон
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Бив окупантів на найгарячіших напрямках: під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади
14 грудня 2024, 18:40
Росіяни поцілили дроном в авто "Укрпошти" на Миколаївщині: водій у важкому стані
14 грудня 2024, 18:15
У Дніпрі пролунав вибух: є загиблий та поранені, серед них – поліцейські
14 грудня 2024, 16:36
На Закарпатті знешкодили залишки ворожої ракети з боєкомплектом
14 грудня 2024, 16:19
Надсилав 10-річній дівчинці порно: у Луцьку затримали педофіла
14 грудня 2024, 15:43
Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
14 грудня 2024, 15:22
ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви в РФ
14 грудня 2024, 14:54
Росіяни атакували село під Запоріжжям: двоє поранених
14 грудня 2024, 14:27
На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджені будинки, магазин і ЛЕП
14 грудня 2024, 13:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »