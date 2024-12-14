фото: ДПСУ

Прикордонники затримали вісьмох чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На одному із контрольних постів прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій, 63-річний житель Закарпаття, стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонники помітив, що бус обладнаний додатковою стінкою. Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини. Усі восьмеро планували потрапити до Угорщини.

Водія та його "пасажирів" затримали і доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці з’ясовують всі деталі організації "подорожі" чоловіків.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.