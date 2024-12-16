фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужбу, передає RegioNews.

Жителі Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Одеської та Житомирської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Задля досягнення своєї мети 10 чоловіків звернулись за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Останній надавав поради з навігації, за що у разі вдалого переправлення, отримав би по 120 тисяч гривень з кожного "клієнта" на свій рахунок. За вказівкою організатора, подорожні прибули до визначеного місця збору, звідки вирушили до кордону.

Стосовно чоловіків склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які збирались через крижану Тису потрапити до Румунії.