На Рівненщині підпалили автомобіль нардепа від "Слуги народу"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

"Поліцію про загоряння автомобіля депутата Верховної ради України близько другої вночі повідомив 46-річний житель Дубна, який нею користується. Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на подвір'ї помічника нардепа", – повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

На місці правоохоронці встановили, що невідома особа проникла на подвір’я помічника народного депутата та кинула під автівку запальну суміш. Він самотужки погасив вогонь, авто отримало незначні пошкодження.

Криміналісти вилучили з місця пластикову пляшку із залишками пального. Правоохоронці розслідують умисне пошкодження майна шляхом підпалу та встановлюють причетних до цього осіб.

Депутат Верховної ради України Олександр Аліксійчук повідомив, що автівкою того дня користувався його помічник.

"Автомобіль знаходився на подвір'ї мого помічника, депутата Дубенської міської ради Артура Биця, тому що він час від часу користується ним за моїми завданнями на окрузі. Вочевидь, хтось знав, чи бачив, що авто там. Ми висловили свої підозри правоохоронцям, я думаю, що цей підпал стосується тих питань, над якими ми працюємо", – сказав Олександр Аліксійчук.

Нардеп додав, що ні він, ні його помічник, ні з ким не конфліктують та не мають ворогів. Також він уточнив, що пляшку з запальною сумішшю на авто не кидали, а поклали між капотом та лобовим склом.

"Автомобіль був біля вікна, то Артур Биць прокинувся від спалаху. Пожежа була буквально три хвилини, вона не встигла розгорітись", – зазначив нардеп.

Згідно з його словами, збитки від пожежі невеликі. Точну суму визначить експерт.

Як повідомлялося, у Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого.