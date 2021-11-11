13:55  11 ноября
С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта
11:48  11 ноября
В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать
10:44  11 ноября
В Украине испытают еще два препарата от коронавируса
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2021, 19:51

На Ровенщине подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"

11 ноября 2021, 19:51
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

На Ровенщине ночью 11 ноября неизвестные подожгли машину нардепа от 154 округа Александра Аліксійчука

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"Полиции о возгорании автомобиля депутата Верховной Рады Украины около двух ночи сообщил 46-летний житель Дубна, который ею пользуется. Автомобиль Skoda Karoq был припаркован во дворе помощника нардепа", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

На месте правоохранители установили, что неизвестный проник во двор помощника народного депутата и бросил под машину зажигательную смесь. Он самостоятельно погасил огонь, авто получило незначительные повреждения.

Криминалисты изъяли с места пластиковую бутылку с остатками горючего. Правоохранители расследуют умышленное повреждение имущества путем поджога и устанавливают причастных к этому лиц.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Аликсийчук сообщил, что машиной в тот день пользовался его помощник.

"Автомобиль находился во дворе моего помощника, депутата Дубенского городского совета Артура Быця, потому что он время от времени пользуется им по моим заданиям на округе. Очевидно, кто-то знал, видел ли, что авто там. Мы высказали свои подозрения правоохранителям, я думаю, что этот поджог касается тех вопросов, над которыми мы работаем", – сказал Александр Аликсийчук.

Нардеп добавил, что ни он, ни его помощник, ни с кем не конфликтуют и не имеют врагов. Также он уточнил, что бутылку с зажигательной смесью на авто не бросали, а положили между капотом и лобовым стеклом.

"Автомобиль был у окна, то Артур Быць проснулся от вспышки. Пожар был буквально три минуты, он не успел разгореться", – отметил нардеп.

Согласно его словам, ущерб от пожара невелик. Точную сумму определит эксперт.

Как сообщалось, в Киеве мужчина из мести поджег и обстрелял авто знакомого.

поджог Слуга народа авто нардеп Ровно

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram