На Ровенщине подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"

Фото: Нацполіція

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"Полиции о возгорании автомобиля депутата Верховной Рады Украины около двух ночи сообщил 46-летний житель Дубна, который ею пользуется. Автомобиль Skoda Karoq был припаркован во дворе помощника нардепа", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

На месте правоохранители установили, что неизвестный проник во двор помощника народного депутата и бросил под машину зажигательную смесь. Он самостоятельно погасил огонь, авто получило незначительные повреждения.

Криминалисты изъяли с места пластиковую бутылку с остатками горючего. Правоохранители расследуют умышленное повреждение имущества путем поджога и устанавливают причастных к этому лиц.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Аликсийчук сообщил, что машиной в тот день пользовался его помощник.

"Автомобиль находился во дворе моего помощника, депутата Дубенского городского совета Артура Быця, потому что он время от времени пользуется им по моим заданиям на округе. Очевидно, кто-то знал, видел ли, что авто там. Мы высказали свои подозрения правоохранителям, я думаю, что этот поджог касается тех вопросов, над которыми мы работаем", – сказал Александр Аликсийчук.

Нардеп добавил, что ни он, ни его помощник, ни с кем не конфликтуют и не имеют врагов. Также он уточнил, что бутылку с зажигательной смесью на авто не бросали, а положили между капотом и лобовым стеклом.

"Автомобиль был у окна, то Артур Быць проснулся от вспышки. Пожар был буквально три минуты, он не успел разгореться", – отметил нардеп.

Согласно его словам, ущерб от пожара невелик. Точную сумму определит эксперт.

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