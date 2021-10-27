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27 жовтня 2021, 20:30 2

На Рівненщині закінчуються ліжка для COVID-хворих, готуються розгортати додаткові

27 жовтня 2021, 20:30 2
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Ще у двох лікарнях на Рівненщини, Володимирецька та обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані, розгорнуть 250 ліжок для хворих на коронавірус, аби розвантажити заповнені майже вщерть хворими медичні установи

Як пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net обласне управління охорони здоров'я констатує перевантаженість медичної системи області та неможливість декотрих лікарень прийняти хворих на лікування через брак місць.

Зазначається, що упродовж кількох останніх днів на 100% заповнені Рівненська обласна та міська лікарня №2, центральна міська лікарня теж на межі заповнення усіх ліжок.

"Маємо надвисокі показники летальності. У найближчі два тижні ми прогнозуємо подальше ускладнення епідемічної ситуації. Наразі 76% ліжок у лікарнях зайнято, резерву вистачить лише на кілька днів", - наголосив головний санітарний лікар області Роман Сафонов на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у середу, 27 жовтня.

За його словами, протягом 26 жовтня від ускладнень коронавірусу в області померла 21 людина, і це найбільша добова кількість від початку пандемії.

Як повідомила начальниця управління медичної допомоги департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Гандзюк, для хворих на коронавірус оперативно додано ліжка у лікарнях Корця, Радивилова та Млинова. Володимирецька лікарня та обласний госпіталь ветеранів війни, що у Клевані, чекають на погодження МОЗ. Після його одержання буде розгорнуто ше 250 ліжок.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 692 пацієнтів померли. Серед нових хворих - 1 532 дітей

МОЗ COVID-19 комісія лікарня

 
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