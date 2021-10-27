В Ровенской области заканчиваются кровати для COVID-больных, готовятся разворачивать дополнительные

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Еще в двух больницах на Ровенщины, Володимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клевани, развернуто 250 коек для больных на коронавирус, чтобы разгрузить заполненные почти до отказа больными медицинские учреждения

Как пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области и невозможность некоторых больниц принять больных на лечение из-за нехватки мест.

Отмечается, что в течение нескольких последних дней на 100% заполнены Ровенская областная и городская больница №2, Центральная городская больница тоже на грани заполнения всех коек.

"Имеем сверхвысокие показатели летальности. В ближайшие две недели мы прогнозируем дальнейшее осложнение эпидемической ситуации. Сейчас 76% коек в больницах заняты, резерва хватит лишь на несколько дней", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в среду, 27 октября.

По его словам, в течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

Как сообщила начальник управления медицинской помощи департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Гандзюк, для больных коронавирусом были оперативно добавлено кровати в больницах Корця, Радивилова и Млинова. Владимирецкая больница и областной госпиталь ветеранов войны, что в Клеване, ждут согласования Минздрава. После его получения будет развернуто еще 250 коек.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 692 пациентов умерли. Среди новых заболевших - 1 532 детей