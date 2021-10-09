На Рівненщині не допускатимуть до навчання невакцинованих від поліомієліту дітей

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На Рівненщині проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Рівненської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Так, комісія з ТЕБ та НС Рівненської області розглянула питання про випадок захворювання на поліомієліт. Вказана ситуація класифікована як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу.

Важливо в короткі терміни зробити всі заходи, аби не допустити поширення захворювання на території області. Зокрема, впродовж 14 днів провести невідкладний "нульовий" тур вакцинації й три наступні раунди щеплення впродовж 90 днів. Мова йде про дітей віком до 5 років. Невакцинованих - до навчання не допускатимемо" - зазначив очільник облдержадміністрації Віталій Коваль.

Нагадаємо, що в Україні підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.