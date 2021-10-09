На Ровенщине не будут допускать к обучению непривитых от полиомиелита детей

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На Ровенщине проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, а непривитых детей не будут допускать к обучению

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Ровенской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Так, комиссия по ТЭБ и ЧС Ровенской области рассмотрела вопрос о случае заболевания полиомиелитом. Указанная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.

Важно в короткие сроки предпринять все меры, чтобы не допустить распространения заболевания на территории области. В частности, в течение 14 дней провести неотложный "нулевой" тур вакцинации и три последующих раунда прививки в течение 90 дней. Речь идет о детях в возрасте до 5 лет. Непривитых - к обучению не будем допускать", - отметил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

Напомним, что в Украине подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый непривитый ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.