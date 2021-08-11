На Рівненщині чоловік, який застрелив фельдшера, сам здався через 8 місяців

Фото: Нацполіція

Уродженець м. Дубно Рівненської області 35-річний чоловік, який вісім місяців переховувався від правоохоронців за вчинення вбивства, прийшов до поліції разом з адвокатом

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Підозрюваного в умисному вбивстві жителя Дубна помістили до слідчого ізолятора", - повідомили правоохоронці.

Раніше чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Однак 10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, де під час судового засідання та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від восьми до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня в одному із розважальних закладів міста Дубно під час стрілянини загинув місцевий фельдшер.