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11 серпня 2021, 12:52 403

На Рівненщині чоловік, який застрелив фельдшера, сам здався через 8 місяців

11 серпня 2021, 12:52 403
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Фото: Нацполіція
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Уродженець м. Дубно Рівненської області 35-річний чоловік, який вісім місяців переховувався від правоохоронців за вчинення вбивства, прийшов до поліції разом з адвокатом

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Підозрюваного в умисному вбивстві жителя Дубна помістили до слідчого ізолятора", - повідомили правоохоронці.

Раніше чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Однак 10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, де під час судового засідання та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від восьми до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня в одному із розважальних закладів міста Дубно під час стрілянини загинув місцевий фельдшер.

суд розслідування поліція медики Рівненська область

 
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