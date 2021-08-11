На Ровенщине мужчина, застреливший фельдшера, сам сдался через 8 месяцев

Фото: Нацполиция

Уроженец г. Дубно Ровенской области 35-летний мужчина, который восемь месяцев скрывался от правоохранителей за совершение убийства, пришел в полицию вместе с адвокатом

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Подозреваемого в умышленном убийстве жителя Дубно поместили в следственный изолятор", - сообщили правоохранители.

Ранее мужчину объявили в международный розыск. Однако 10 августа подозреваемый сам пришел в столичную полицию. Его доставили в Ровенский городской суд, где во время судебного заседания и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 8 января в одном из развлекательных заведений города Дубно во время стрельбы погиб местный фельдшер.