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25 липня 2021, 15:13 1240

У Кіровоградській області потонули дві дівчинки

25 липня 2021, 15:13 1240
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Фото з відкритих джерел
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У Кіровоградській області на місцевому ставку трагічно померли дві дівчинки 2013 і 2014 років народження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Надзвичайна подія трапилася 24 липня в селі Коротяк. За попередніми даними діти перебували біля водойми і в якийсь момент зникли з поля зору дорослих. О 16:00 місцеві жителі підняли тіло першої дитини, о 22:00 водолази ДСНС знайшли і підняли тіло другої дівчинки", - розповіли рятувальники.

Всього з початку року, стверджують в ДСНС України, в країні на водних об'єктах загинули 866 осіб. З них 94 - діти.

Нагадаємо, нещодавно на Одеському курорті потонули батько з сином.

Також повідомлялося, що у ставку на Чернігівщині потонули двоє братів

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