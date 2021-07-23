У Рівному в магазині у пожежі загинув чоловік

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У Рівному одна людина загинула через пожежу у крамниці, яка розташована на першому поверсі двоповерхового житлового будинку

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

На гасіння займання спрямували 15 рятувальників, паралельно вони кинулися обстежувати квартири будинку. У всіх квартирах люди встигли вибігти надвір, втім біля дверей одного з помешкань лежав чоловік без ознак життя.

Попередньо - він отруївся чадним димом. Спершу його намагалися реанімувати рятувальники, згодом медики швидкої, але марно, 64-річний чоловік помер.

Остаточну причину пожежі з’ясовують, втім попередньо - там сталось закорочення.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині горіло підприємство "Хутровик".