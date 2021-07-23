В Ровно в магазине в пожаре погиб мужчина
В Ровно один человек погиб из-за пожара в магазине, который расположен на первом этаже двухэтажного жилого дома
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
На тушение возгорания направили 15 спасателей, параллельно они бросились обследовать квартиры дома. Во всех квартирах люди успели выбежать на улицу, впрочем, у дверей одного из помещений лежал мужчина без признаков жизни.
Предварительно - он отравился угарным дымом. Сначала его пытались реанимировать спасатели, впоследствии медики скорой, но тщетно, 64-летний мужчина скончался.
Окончательную причину пожара выясняют, впрочем, предварительно - там произошло укорочение.
Напомним, на прошлой неделе на Киевщине горело предприятие "Хутровик".
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