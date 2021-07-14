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14 липня 2021, 12:14 10

На Київщині горить підприємство

14 липня 2021, 12:14 10
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Фото: ДСНС
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У середу, 14 липня, рятувальникам надійшло повідомлення про загорання на території кролерозвідника "Хутровик" у місті Узин поблизу Білої Церкви

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м.

Пожежу вдалося локалізувати за півтори години - о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає. Однак гасіння ще триває. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, напередодні на Київщині двоє людей загинули у пожежі в п'ятиповерхівці.

Україна Київ пожежа рятувальники Київська область

 
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