На Київщині горить підприємство
У середу, 14 липня, рятувальникам надійшло повідомлення про загорання на території кролерозвідника "Хутровик" у місті Узин поблизу Білої Церкви
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м.
Пожежу вдалося локалізувати за півтори години - о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає. Однак гасіння ще триває. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, напередодні на Київщині двоє людей загинули у пожежі в п'ятиповерхівці.
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