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09 липня 2021, 10:44 442

На Рівненщині у ДТП загинула дитина

09 липня 2021, 10:44 442
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Фото з відкритих джерел
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На Рівненщині внаслідок аварії ввечері 8 липня загинула 9-річна дівчинка

Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, близько 20-ї години 8 липня в Рівненському районі на автодорозі в напрямку села Хотин з’їхав у кювет та перекинувся легковий автомобіль.

Постраждала також 11-річна дитина й жінка 38 років.

"Поза межами автомобіля лежала дитина (дівчинка 2012 року народження). Медики терміново розпочали реанімаційні заходи, проте врятувати життя дитині не вдалося. Бригада "швидкої" констатувала смерть. Ще двоє осіб постраждали внаслідок ДТП: дівчинка (орієнтовно 11 років, попередній діагноз: "забій шийного відділу хребта" та жінка (орієнтовно 38 років). У неї попередньо діагностували тупу травму живота з можливим пошкодженням внутрішніх органів і забій грудної клітини", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що чоловік, який був за кермом автомобіля, відмовився від огляду.

Нагадаємо, днями на Франківщині автівка злетіла з дороги в обрив, внаслідок чого четверо людей загинули.

Україна ДТП смерті Рівне аварія

 
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