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09 июля 2021, 10:44 430

На Ровенщине в ДТП погиб ребенок

09 июля 2021, 10:44 430
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Фото из открытых источников
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В Ровенской области в результате аварии вечером 8 июля погибла 9-летняя девочка

Как пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН, около 20 часов 8 июля в Ровенском районе на автодороге в направлении села Хотин съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль.

Пострадал также 11-летний ребенок и женщина 38 лет.

"За пределами автомобиля лежал ребенок (девочка 2012 года рождения). Медики срочно начали реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенку не удалось. Бригада "скорой" констатировала смерть. Еще двое человек пострадали в результате ДТП девочка (ориентировочно 11 лет, предварительный диагноз: "ушиб шейного отдела позвоночника" и женщина (ориентировочно 38 лет). У нее предварительно диагностировали тупую травму живота с возможным повреждением внутренних органов и ушиб грудной клетки", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мужчина, который был за рулем автомобиля, отказался от осмотра.

Напомним, на днях на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, в результате чего четыре человека погибли.

Украина ДТП смерти Ровно авария

 
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