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28 квітня 2021, 14:29 8

На Рівненщині поліція затримала на хабарі голову ОТГ

28 квітня 2021, 14:29 8
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Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна
Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна
Фото: Нацполіція
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У Рівненській області правоохоронці викрили протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад. Посадовець вимагав від підприємця 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за невтручання у бізнес.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

За гроші посадовець обіцяв, що контролюючі органи не будуть втручатися в діяльність його АЗС та не проводитимуть відповідні перевірки.

З метою конспірації злочинної діяльності кошти необхідно було перерахувати на рахунок комунального закладу – начебто благодійна допомога цьому закладу. Як підтвердження підприємець мав надати голові ОТГ відповідну квитанцію.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали посадовця після того, як він отримав доказ перерахунку коштів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів". Суд взяв підозрюваного під варту.

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