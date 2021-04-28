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28 апреля 2021, 14:29 7

На Ровенщине полиция задержала на взятке главу ОТГ

28 апреля 2021, 14:29 7
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Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
Фото: Нацполиция
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В Ровенской области правоохранители разоблачили противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин. Чиновник требовал от предпринимателя 15 тысяч гривен неправомерной выгоды за невмешательство в бизнес.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

За деньги чиновник обещал, что контролирующие органы не будут вмешиваться в деятельность его АЗС и не будут проводить соответствующие проверки.

С целью конспирации преступной деятельности средства необходимо было перечислить на счет коммунального учреждения – якобы благотворительная помощь этому заведению. В качестве подтверждения предприниматель должен был предоставить главе ОТГ соответствующую квитанцию.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины полицейские задержали чиновника после того, как он получил доказательство перерасчета средств. Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Ровенская областная прокуратура.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов". Суд заключил подозреваемого под стражу.

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