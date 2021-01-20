У Рівному депутати міськради підтримали звернення до влади щодо тарифів

"За" звернення проголосували 37 депутатів

"За" звернення проголосували 37 депутатів

Фото: rivnenews

Сьогодні, 20 січня, відбулося позачергове четверте пленарне засідання першої сесії Рівненської міської ради восьмого скликання, під час якого депутати розглядали питання про звернення до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації на ринку енергоносіїв та комунальних послуг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Rivnenews.

Це питання актуальне не лише для рівнян, а й для усієї України. Адже тарифи зростають і не всі громадяни мають змогу сплачувати за житлово-комунальні послуги... У зверненні також йдеться про те, що нині є гостра потреба перерозподілити кошти з Державного бюджету на виплати субсидій", - повідомив міський голова Олександр Третяк.

Так, після тривалого обговорення депутати одноголосно підтримали звернення до центральної влади.

Раніше повідомлялось, що 19 січня у Рівному депутати облради не підтримали звернення до влади щодо тарифів.

Нагадаємо, депутати Закарпатської облради підтримали звернення до Кабміну та президента України щодо тарифів.