В Ровно депутаты горсовета поддержали обращение к власти по тарифам

"За" обращение проголосовали 37 депутатов

"За" обращение проголосовали 37 депутатов

Фото: rivnenews

Сегодня, 20 января, состоялось внеочередное четвертое пленарное заседание первой сессии Ровенского городского совета восьмого созыва, во время которого депутаты рассматривали вопрос об обращении к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины относительно урегулирования ситуации на рынке энергоносителей и коммунальных услуг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Rivnenews.

Этот вопрос актуален не только для жителей, но и для всей Украины. Ведь тарифы растут и не все граждане имеют возможность платить за жилищно-коммунальные услуги... В обращении также говорится о том, что сейчас есть острая необходимость перераспределить средства из Государственного бюджета на выплаты субсидий", - сообщил городской глава Александр Третяк.

Так, после длительного обсуждения депутаты единогласно поддержали обращение к центральной власти.

Ранее сообщалось, что 19 января в Ровно депутаты облсовета не поддержали обращение к властям по тарифам.

Напомним, депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение до Кабмина и президента Украины относительно тарифов.