Возле Ровно два десятка спасателей тушат масштабный пожар на складе

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются

Фото: ГСЧС

В городе Здолбунов Ровенской области сегодня, 18 января, произошел пожар на складе, где хранились остатки опилок и кукурузы. Сложность пожара возникла из-за большой площади и значительной пожарной нагрузки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

18 января в 05:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы", - сообщили спасатели.

На месте происшествия работают 22 спасателя из Здолбунова и Ровно. Сейчас пожар локализовали, проводят мероприятия по окончательной ликвидации.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.