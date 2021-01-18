10:58  18 января
Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
08:06  18 января
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 12:51 595

Возле Ровно два десятка спасателей тушат масштабный пожар на складе

18 января 2021, 12:51 595
Читайте також українською мовою
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В городе Здолбунов Ровенской области сегодня, 18 января, произошел пожар на складе, где хранились остатки опилок и кукурузы. Сложность пожара возникла из-за большой площади и значительной пожарной нагрузки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

18 января в 05:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы", - сообщили спасатели.

На месте происшествия работают 22 спасателя из Здолбунова и Ровно. Сейчас пожар локализовали, проводят мероприятия по окончательной ликвидации.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.

ликвидация пожар спасатели ГСЧС Помещение
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »