В Україні ввели обмеження на рух вантажівок і автобусів - МВС

Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах

Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 10 грудня, у Тернопільській та Рівненській областях обмежили рух вантажного транспорту та автобусів через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі автотранспорту з 11:00 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області станом на сьоме грудня освоїли 76% коштів, призначених для ліквідації наслідків повені, що відбулася минулого літа.