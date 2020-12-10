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10 грудня 2020, 14:54 653

В Україні ввели обмеження на рух вантажівок і автобусів - МВС

10 грудня 2020, 14:54 653
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Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах
Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 10 грудня, у Тернопільській та Рівненській областях обмежили рух вантажного транспорту та автобусів через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі автотранспорту з 11:00 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області станом на сьоме грудня освоїли 76% коштів, призначених для ліквідації наслідків повені, що відбулася минулого літа.

негода транспорт сніг дороги МВС
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