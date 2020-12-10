В Україні ввели обмеження на рух вантажівок і автобусів - МВС
Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах
Обмеження запроваджені у зв’язку з несприятливими погодними умовами на автодорогах
Сьогодні, 10 грудня, у Тернопільській та Рівненській областях обмежили рух вантажного транспорту та автобусів через несприятливі погодні умови.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі автотранспорту з 11:00 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області станом на сьоме грудня освоїли 76% коштів, призначених для ліквідації наслідків повені, що відбулася минулого літа.
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