В Украине экстренно ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов - МВД

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах

Фото: Facebook

Сегодня, 10 декабря, в Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузового транспорта и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

В целях предотвращения создания ДТП и во избежание пробок в движении автотранспорта с 11:00 введены ограничения на движение грузового транспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что аналогичное ограничение введено по дорогам государственного значения в Ровенской области.

Напомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на 7 декабря освоили 76% средств, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, которое произошло прошлым летом.