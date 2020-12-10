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10 декабря 2020, 14:54 658

В Украине экстренно ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов - МВД

10 декабря 2020, 14:54 658
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Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах
Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах
Фото: Facebook
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Сегодня, 10 декабря, в Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузового транспорта и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

В целях предотвращения создания ДТП и во избежание пробок в движении автотранспорта с 11:00 введены ограничения на движение грузового транспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что аналогичное ограничение введено по дорогам государственного значения в Ровенской области.

Напомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на 7 декабря освоили 76% средств, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, которое произошло прошлым летом.

непогода транспорт снег дороги МВД
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