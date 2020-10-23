Во время пожара на Ровенщине погибли трое людей

Пламя уничтожило частный дом

Пламя уничтожило частный дом

Фото: из открытых источников

В Дубровицком районе Ровенской области произошел пожар - сгорел частный дом, в результате чего погибли трое людей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар произошел сегодня около полуночи в селе Переброды. Загорелся частный дом - огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи.

23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека. В 03:55 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м.”, - говорится в сообщении.

Вследствие пожара погибли трое людей. Кто именно, в ГСЧС пока не уточняют.

Чтобы потушить пламя, спасателям понадобилось почти четыре часа. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 11 октября в Харькове загорелась 12-этажка, эвакуировали 33 человека.