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23 октября 2020, 10:02 3

Во время пожара на Ровенщине погибли трое людей

23 октября 2020, 10:02 3
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Пламя уничтожило частный дом
Пламя уничтожило частный дом
Фото: из открытых источников
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В Дубровицком районе Ровенской области произошел пожар - сгорел частный дом, в результате чего погибли трое людей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар произошел сегодня около полуночи в селе Переброды. Загорелся частный дом - огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи.

23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека. В 03:55 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м.”, - говорится в сообщении.

Вследствие пожара погибли трое людей. Кто именно, в ГСЧС пока не уточняют.

Чтобы потушить пламя, спасателям понадобилось почти четыре часа. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 11 октября в Харькове загорелась 12-этажка, эвакуировали 33 человека.

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