У Рівному торговці базарів пікетують міську раду

Люди вимагають відновлення торгівлі

Люди вимагають відновлення торгівлі

Фото: з відкритих джерел

Біля Рівненської міської ради зібрались близько пів сотні працівників ринків, які вимагають дозволити відновити торгівлю на рівні із іншими підприємцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Пів сотні торговців, які до карантину продавали товар поблизу центрального ринку на вулицях Шевченка, Базарній, Пересопницькій, пікетують будівлю проведення міської сесії", - йдеться у повідомленні.

Люди стоять із плакатами "Досить знущань", "За що нам жити?", "Наші діти теж хочуть їсти".

Вони пікетують міську раду не вперше. Усі попередні рази міський голова людям відповідав, що карантинні обмеження не дозволяють відновити торгівлю, яка, по суті, є стихійною. Відтак порадив людям не приходити даремно.

У свою чергу, торговці запевнили, що будуть приходити, доки не отримають позитивного рішення.

Відповідь "ні" від мера Володимира Хомка пікетувальники почули й сьогодні, коли той проходив у будівлю сесії. Спілкуватись із ними очільник міста не став. У слід люди провели його вигуками "ганьба".

Раніше повідомлялось, Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України.