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02 июля 2020, 11:16 4

В Ровно торговцы базаров пикетируют городской совет

02 июля 2020, 11:16 4
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Люди требуют возобновления торговли
Люди требуют возобновления торговли
Фото: из открытых источников
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Возле Ровенского городского совета собрались около полсотни работников рынков, которые требуют разрешить возобновить торговлю на уровне с другими предпринимателями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Полсотни торговцев, которые до карантина продавали товар вблизи центрального рынка на улицах Шевченко, Базарной, Пересопницкой, пикетируют здание проведения городской сессии", - говорится в сообщении.

Люди стоят с плакатами "Хватит издевательств", "За что нам жить?", "Наши дети тоже хотят есть".

Они пикетируют городской совет не впервые. Все предыдущие разы городской голова людям отвечал, что карантинные ограничения не позволяют восстановить торговлю, которая, по сути, является стихийной. Поэтому посоветовал людям не приходить зря.

В свою очередь, торговцы заверили, что будут приходить, пока не получат положительного решения.

Ответ "нет" от мэра Владимира Хомко пикетчики услышали и сегодня, когда тот проходил в здание сессии. Общаться с ними глава города не стал. В след люди провели его криками "позор".

Ранее сообщалось, Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины

протест торговля митинг Ровно карантин
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