В ДТП в Ровенской области пострадали сразу пять человек

Сообщение о происшествии с пятью пострадавшими на улице Александра Невского в Радивилове поступило в полицию от медиков сегодня, 8 апреля, в 00:06.

Сообщение о происшествии с пятью пострадавшими на улице Александра Невского в Радивилове поступило в полицию от медиков сегодня, 8 апреля, в 00:06.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполіції Ровенской области Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 22-летний водитель автомобиля "Renault Laguna", житель села Бугаевка Радивиловского района, двигаясь со стороны центра города в направлении автодороги "Киев-Чоп", не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. в Результате ДТП травмировались пять человек. Водитель и 24-летний житель села Опарипси находятся в реанимации. Других трех пассажиров: двух 18-летних жителей села Опарипсы и Грушвица Ровенского района и 16-летнего жителя Здолбунова госпитализировали в травматологическое отделение с травмами разных степеней. Следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль изъят. Кроме того, у водителя отобраны образцы крови для определения состояния опьянения.

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