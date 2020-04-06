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Валерія Ясницька
журналіст
06 квітня 2020, 10:37 5

На Рівненщині 17-річний підліток убив таксиста за 400 гривень і спалив його тіло

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06 квітня 2020, 10:37 5
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У Рівненській області 17-річний житель села Вирка убив таксиста, забрав з машини 400 гривень і спалив тіло убитого водія
У Рівненській області 17-річний житель села Вирка убив таксиста, забрав з машини 400 гривень і спалив тіло убитого водія

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Неподалік залізничної станції Немовичі було виявлено тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 26-річний місцевий таксист. Причетного до скоєного злочину 17-річного жителя села Вирка поліцейські розшукали та затримали у лісопосадці села Малушка. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Під час проведення слідчих дій поліцейські з’ясували, що хлопець близько 22-ї години викликав таксі до станції Немовичі. В салоні авто між ним і водієм виник конфлікт, під час якого неповнолітній завдав понад двадцять ударів гострим предметом в шию та груди, заволодівши орієнтовно 400 гривнями. Потому витягнув чоловіка та підпалив його. Маючи намір заховати авто, зумів від’їхати лише кілька метрів і втік із місця злочину.

Хлопець раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв, навчається в одному із профтехучилищ, проживає із опікуном, його мама має інвалідність.

Досудове розслідування триває, зокрема встановлюється знаряддя скоєного злочину та його місце знаходження.

Суд задовольнив клопотання слідчого Сарненського відділу поліції та обрав 17-річному підозрюваному в умисному вбивстві запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.


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