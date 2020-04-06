На Ровенщине 17-летний подросток убил таксиста за 400 гривен и сжег его тело
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Недалеко от железнодорожной станции Немовичи было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 26-летний местный таксист. Причастного к совершенному преступлению 17-летнего жителя села Вырка полицейские разыскали и задержали в лесопосадке села Малушка. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
Во время проведения следственных действий полицейские выяснили, что парень около 22 часов вызвал такси к станции Немовичи. В салоне авто между ним и водителем возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес более двадцати ударов острым предметом в шею и грудь, завладев ориентировочно 400 гривнами. Потом вытащил мужчину и поджег его. Намереваясь спрятать авто, сумел отъехать лишь несколько метров и скрылся с места преступления.
Парень ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, учится в одном из профтехучилищ, проживает с опекуном, его мама имеет инвалидность.
Досудебное расследование продолжается, в частности устанавливается орудие совершенного преступления и его место нахождения.
Суд удовлетворил ходатайство следователя Сарненского отдела полиции и выбрал 17-летнему подозреваемому в умышленном убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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