В Ровенской области 17-летний житель села Вырка убил таксиста, забрал из машины 400 гривен и сжег тело убитого водителя

В Ровенской области 17-летний житель села Вырка убил таксиста, забрал из машины 400 гривен и сжег тело убитого водителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Недалеко от железнодорожной станции Немовичи было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 26-летний местный таксист. Причастного к совершенному преступлению 17-летнего жителя села Вырка полицейские разыскали и задержали в лесопосадке села Малушка. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Во время проведения следственных действий полицейские выяснили, что парень около 22 часов вызвал такси к станции Немовичи. В салоне авто между ним и водителем возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес более двадцати ударов острым предметом в шею и грудь, завладев ориентировочно 400 гривнами. Потом вытащил мужчину и поджег его. Намереваясь спрятать авто, сумел отъехать лишь несколько метров и скрылся с места преступления.

Парень ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, учится в одном из профтехучилищ, проживает с опекуном, его мама имеет инвалидность.

Досудебное расследование продолжается, в частности устанавливается орудие совершенного преступления и его место нахождения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Сарненского отдела полиции и выбрал 17-летнему подозреваемому в умышленном убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.