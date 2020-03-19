"Европейская солидарность" распустила свою организацию на Ровенщине
Сегодня на официальном сайте партии "Европейская солидарность" появилось сообщение о роспуске Ривненской территориальной организации партии "Европейская солидарность". Причиной такого решения, стало противостояние между Алексеем Муляренком и Виталием Чугунниковым. Как следствие, раскол во фракции "ЕС" в Ровенском облсовете и невыполнение решений партийного руководства.
Президиум Центрального Совета Политической партии "Европейская Солидарность", решением от 18 марта 2020 года, распустила Ровенскую территориальную организацию партии и приостановил членство в партии лиц, которые регистрировались в Ровенской области
Данное решение было принято в результате систематического невыполнения уставных и идеологических задач партии и поручений центрального аппарата". – говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что партийная организация будет перезагружена как можно быстрее. Как мы писали ранее, в "ЕС" планируют идти на следующие местные выборы с новыми лицами. Которые бы вернули доверие избирателей и создали фундамент для участия и обеспечении результата на предстоящих парламентских выборах. Вероятнее всего, среди будущих руководителей партийной организации и кандидатов в депутаты на местных выборах не будет нынешних депутатов местных советов от "Европейской солидарности".
- 20:37 19 марта В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19
- 19:55 19 марта МВД получит 70 млн грн на средства защиты от коронавируса
- 19:41 19 марта Государственная фискальная служба получила временного главу
- 19:36 19 марта Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla
- 19:28 19 марта Коронавирус: Канада передаст Украине оборудование и препараты
- 19:27 19 марта Посольство Украины сообщило дату эвакуации украинцев из Латвии
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы