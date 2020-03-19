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19 марта 2020, 19:13 12

"Европейская солидарность" распустила свою организацию на Ровенщине

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19 марта 2020, 19:13 12
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Противостояние внутри ровенской областной организации "Европейской солидарности" крайне достало центральное партийное руководство. Как мы писали ранее, в руководстве "ЕС" было принято решение об отстранении от власти в партии обе группы и своеобразная перезагрузка. По нашей информации, председателем обновленной "ЕС" должен стать Виталий Гайдукевич. Об этом наш сайт писал еще 10 марта.
Фото: eurosolidarity.org
Противостояние внутри ровенской областной организации "Европейской солидарности" крайне достало центральное партийное руководство. Как мы писали ранее, в руководстве "ЕС" было принято решение об отстранении от власти в партии обе группы и своеобразная перезагрузка. По нашей информации, председателем обновленной "ЕС" должен стать Виталий Гайдукевич. Об этом наш сайт писал еще 10 марта.

Сегодня на официальном сайте партии "Европейская солидарность" появилось сообщение о роспуске Ривненской территориальной организации партии "Европейская солидарность". Причиной такого решения, стало противостояние между Алексеем Муляренком и Виталием Чугунниковым. Как следствие, раскол во фракции "ЕС" в Ровенском облсовете и невыполнение решений партийного руководства.

Президиум Центрального Совета Политической партии "Европейская Солидарность", решением от 18 марта 2020 года, распустила Ровенскую территориальную организацию партии и приостановил членство в партии лиц, которые регистрировались в Ровенской области

Данное решение было принято в результате систематического невыполнения уставных и идеологических задач партии и поручений центрального аппарата". – говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что партийная организация будет перезагружена как можно быстрее. Как мы писали ранее, в "ЕС" планируют идти на следующие местные выборы с новыми лицами. Которые бы вернули доверие избирателей и создали фундамент для участия и обеспечении результата на предстоящих парламентских выборах. Вероятнее всего, среди будущих руководителей партийной организации и кандидатов в депутаты на местных выборах не будет нынешних депутатов местных советов от "Европейской солидарности".


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