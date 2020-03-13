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13 марта 2020, 11:49 7

Ровно получило тест-системы для выявления коронавируса

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13 марта 2020, 11:49 7
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Как сообщил руководитель областного лабораторного центра Роман Сафонов тестировать пациентов будут только по показаниям, пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.

К показаниям принадлежат контакт с больными Covid-19, посещения стран, где неблагоприятная эпидситуация и наличие катаральных симптомов (температура, кашель, боль в горле и т.д).

Проводить тестирование будут только специалисты областного лабораторного центра. Результат будет готов в течение 5-6 часов.

Если же он окажется положительным, для контроля образцы исследований направят в Киев.

Роман Сафонов отметил, что впоследствии в Ровенскую область поступят быстрые тесты для определения коронавируса. Тогда исследования будут проводить непосредственно в лечебных учреждениях.

Хронику коронавируса в Украние можно прочитать тут.


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