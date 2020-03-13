Ровно получило тест-системы для выявления коронавируса
100 тест-систем для выявления коронавируса вчера вечером привезли в Ровно
100 тест-систем для выявления коронавируса вчера вечером привезли в Ровно
Как сообщил руководитель областного лабораторного центра Роман Сафонов тестировать пациентов будут только по показаниям, пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.
К показаниям принадлежат контакт с больными Covid-19, посещения стран, где неблагоприятная эпидситуация и наличие катаральных симптомов (температура, кашель, боль в горле и т.д).
Проводить тестирование будут только специалисты областного лабораторного центра. Результат будет готов в течение 5-6 часов.
Если же он окажется положительным, для контроля образцы исследований направят в Киев.
Роман Сафонов отметил, что впоследствии в Ровенскую область поступят быстрые тесты для определения коронавируса. Тогда исследования будут проводить непосредственно в лечебных учреждениях.
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