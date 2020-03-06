Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині

У Рівному і далі точиться боротьба за право очолити партійну організацію "Слуги народу"

Фото: flickr

У Рівному і далі точиться боротьба за право очолити партійну організацію "Слуги народу"

У цій боротьбі брали участь народні депутати, чиновники і впливові бізнесмени регіону. Поки що визначилися лише з керівником штабу, але він може "згоріти" у цій запеклій війні за право формувати списки на місцеві вибори.

За останньою інсайдерською інформацією RegioNews список потенційних голів СН на Рівненщині, який розглядається у Києві, містив три прізвища: рівненський підприємець Ігор Хомич, прес-секретар рівненського губернатора Олександр Поліщук та головний КВНщик області Юрій Ліпський.

Спочатку всі чекали, що інтрига розв’яжеться на з’їзді партії 16 лютого. Але з’їзд партії Зеленського не назвав прізвище керівника обласної партійної організації. Натомість за кілька днів у рівненських ЗМІ з’явилась інформація, що головою "слуг" в області став Юрій Ліпський. Посилались місцеві журналісти на повідомлення самого Ліпського у соціальній мережі "Фейсбук":

"Мене офіційно обрано Керівником штабу Рівненської обласної організації політичної партії "Слуга Народу". Я усвідомлюю всю відповідальність та важливість цієї посади та обіцяю докладати максимум зусиль в процесі роботи. Я горджусь бути частиною такої потужної команди та буду робити все можливе, щоб вона зміцнювалась на благо Рівненщини і України!" - написав Юрій Ліпський на своїй сторінці.

Здавалось би, все зрозуміло, але вся суть в деталях. Ліпського призначили "керівником обласного штабу", а не головою партійної організації. В цьому весь фокус: ніби призначили, але незрозуміло чого саме. Хто такий керівник штабу, коли вибори ще не оголошені? Який юридичний статус у Юрія Ліпського? Які документи він має право підписувати і які рішення приймати?

На фото, розміщеному на сторінці Ліпського зображені (зліва направо): нардепи Олександр Аліксійчук та Олександр Ковальчук, Юрій Ліпський і народні депутати Сергій Литвиненко та Олександр Салійчук. Звідси два питання. Чому голову штабу обирають без участі ще двох депутатів від "СН": Дмитра Соломчука та Романа Іванісова? Чому голову обласної організації обирають лише деякі нардепи десь в банкетці одного з рівненських кафе?

Поінформоване джерело на умовах анонімності розповіло, що партійну конференцію не проводять тому, що організації по суті не існує. Партія "Слуга народу" на Рівненщині не має членів партії і партійних організацій. Навіть вищеназвані народні депутати не є членами партії. Думаєте так не можна? Можна! З тих же поінформованих джерел стало відомо, що на призначенні голови обласних "слуг" був і нардеп Роман Іванісов. На фото його нема з іміджевих причин.

Відразу після оголошення головного серед рівненських слуг, до Юрія Ліпського потягнулись ходоки, які бажають стати депутатами і мерами на майбутніх місцевих виборах. Число претендентів на посаду міського голови Рівного скоротилось до трьох прізвищ.

Фаворитом є директор "Рівнеоблводоканал" Андрій Карауш. Людина компромісна для багатьох впливових груп, яка окрім всього, ще й заручилась підтримкою губернатора області Віталія Коваля.

Двоє інших - це заступник міського голови Рівного Віталій Герман та власник житлового комплексу "Щасливий" Роман Курис. За Германом стоїть народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ковальчук. Який ще під час парламентських виборів пообіцяв свою підтримку заступнику мера. Романа Куриса підтримує народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук. Який зараз перебуває в опалі і є єдиним депутатом, котрого не запрошують ділити владу в регіоні.

Варто визнати, що не дуже виходить ділити й у тих, кого запрошують. За інформацією джерел, Юрія Ліпського було обрано своєрідною компромісною фігурою. Метою якої є збір кандидатур у мери та депутати місцевих рад на майбутніх виборах, їх узгодження між місцевими групами впливу та подача списку цих кандидатур на затвердження до Києва.

Нещодавно відбулась зустріч народних депутатів Олександра Ковальчука, Олександра Аліксійчука, Сергія Литвиненка, Олександра Салійчука та Романа Іванісова за присутності Юрія Ліпського. Зустріч відбувалась в кафе "Чаплін", яке належить впливовому рівненському бізнесмену Юрію Чабораю. Збирались вони для того, щоб розділити квоти місць у списку на майбутніх місцевих виборах, але кількагодинна зустріч закінчилась нічим.

Ділити порівну депутати відмовились. Вважаючи, що кожен в силу свого особливого статусу має право на більшу частку. Ділити по зонах впливу теж не вийшло, бо Олександр Салійчук, який пройшов за партійним списком, має інтереси в Гощанському районі, а це частина виборчого округу Романа Іванісова. В окрузі "бурштинових" районів області немає нардепа від "СН", але є інтереси всіх "слуг". Особливо у місті Вараш, де знаходиться Рівненська АЕС.

Крім амбіцій народних депутатів є ще амбіції Юрія Ліпського, які перетинаються з інтересами вищезазначених "джентльменів". Тому принципи порівну і по території обрання не дали можливості домовитись.

Поки що конфлікту ще немає, але чим ближче до виборів, тим градус боротьби буде зростати. Вже сьогодні для багатьох зрозуміло, що Ліпський може не справитись зі своєю місією. Не виключено, що його обрали для того, щоб спалити у конфлікті і вже потім призначити того, від кого реально буде залежати формування команди на майбутні вибори. Все частіше звучить прізвище Ігоря Хомича, про якого вже писали раніше, та решти претендентів.