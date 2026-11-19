Фото: ГСЧС Франковщины

Утром 19 ноября в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 07:06. На место прибыли спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части.

В квартире горели вещи домашнего обихода. Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли одного человека и вывели из дома 12 жителей, в том числе троих детей.

В 07:19 пожар локализовали, а уже в 07:28 полностью ликвидировали. К счастью, травмированных нет.

Напомним, в селе Голубное Березновской общины в Ровенской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания травмировались два человека – 70-летняя женщина и 14-летний мальчик.