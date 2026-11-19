Пожар в многоэтажке на Прикарпатье: спасатели эвакуировали 12 человек
Утром 19 ноября в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома
Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 07:06. На место прибыли спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части.
В квартире горели вещи домашнего обихода. Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров.
Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли одного человека и вывели из дома 12 жителей, в том числе троих детей.
В 07:19 пожар локализовали, а уже в 07:28 полностью ликвидировали. К счастью, травмированных нет.
Напомним, в селе Голубное Березновской общины в Ровенской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания травмировались два человека – 70-летняя женщина и 14-летний мальчик.