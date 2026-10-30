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30 октября 2026, 18:05

Публично подожгла Государственный флаг: в Ивано-Франковске задержали 47-летнюю женщину

30 октября 2026, 18:05
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Ивано-Франковске 47-летней местной жительнице сообщили о подозрении в публичном надругательстве над государственными символами. По данным полиции, женщина подожгла Государственный флаг Украины в центре города

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 27 октября около 15.20. Очевидцы увидели, как женщина публично подожгла украинское знамя, и вызвали полицию.

Правоохранители прибыли на место, установили личность фигурантки и доставили ее в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Впоследствии женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины — публичное надругательство над государственными символами.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, что недавно на центральной площади Одессы женщина пыталась повесить российский флаг.

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