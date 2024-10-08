На центральній площі Одеси жінка намагалася повісити російський прапор

фото: Нацполіція

На Європейській площі в Одесі жінка намагалась повісити російський триколор. Її затримали правоохоронці

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Вчора, 7 жовтня, місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на якому жінка з російським прапором піднялась на постамент посеред площі. Вона спробувала повісити триколор РФ, але їй завадили містяни.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини інциденту, що стався вчора ввечері на Європейській площі. Особу громадянки вже встановили.

"Опісля жінку буде доставлено до територіального підрозділу поліції та надано правову кваліфікацію її діям", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали дівчину з Донеччини, що зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу повітряної тривоги та вихваляла РФ.