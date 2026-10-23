На Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что в доме ее матери, где ее брат жил с сожительницей, нашли тело женщины.

Как выяснили правоохранители, между сожительницами во время застолья с алкоголем произошла ссора. 46-летний мужчина ударил женщину ножом, а затем пытался поджечь ее тело.

"Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.