На Львівщині автобус збив 77-річного велосипедиста: чоловік помер

Фото: Національна поліція

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 17 жовтня близько 18:20 у селі Наконечне Перше Яворівського району.

За попередніми даними, зіткнулися автобус Automet Apollo під керуванням 37-річного жителя Яворівського району та велосипед, яким керував 77-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП велосипедист зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували, однак врятувати чоловіка не вдалося.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, поблизу селища Магерів Львівського району зіткнулися мотоцикл Alpha та автомобіль Volkswagen Sharan. Унаслідок ДТП травмувався 75-річний мотоцикліст, його госпіталізували.