На Херсонщині засудили жінку, яка допомагала окупантам паспортизувати населення

Фото: прокуратура Херсонської області

Жительку Херсонщини засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за роботу в незаконному правоохоронному органі, створеному російськими окупантами

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Як встановили прокурори Херсонської обласної прокуратури в суді, у червні 2022 року 59-річна жінка обійняла посаду так званої "в.и.о. специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности" у незаконно створеному "Главном управлении МВД Херсонской области".

На цій посаді вона забезпечувала паспортизацію населення за російським законодавством, вносила дані до єдиної електронної бази РФ та видавала адресні довідки.

Роботу засудженої в окупаційній "паспортно-візовій службі" підтвердили свідки, які були змушені звертатися до незаконного органу для оформлення документів.

Жінку визнали винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — за зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську.