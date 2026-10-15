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15 жовтня 2026, 16:30

"Мертві душі" в "Оберезі": на Прикарпатті судитимуть екскерівника ТЦК і двох військовослужбовців

15 жовтня 2026, 16:30
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Фото: САП
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На Івано-Франківщині до суду скерували обвинувальні акти у двох справах про махінації з військовим обліком у системі "Оберіг". За даними слідства, колишній керівник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки фіктивно записав 28 чоловіків як мобілізованих, серед них — померлих і тих, хто постійно проживав за кордоном

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, у першому провадженні слідчі задокументували факти фіктивної мобілізації 28 чоловіків. Із грудня 2025 року до січня 2026 року колишній керівник районного ТЦК вносив до системи "Оберіг" неправдиві відомості про їхній призов і зарахування до військових частин.

Насправді ці чоловіки не проходили процедуру призову та не були включені до списків особового складу. Серед них були люди, які на той момент уже померли, а також ті, хто постійно мешкав за кордоном.

За версією слідства, такі записи мали штучно підвищити показники мобілізації та створити у звітності враження, що районний ТЦК виконує мобілізаційний план. Крім того, правоохоронці встановили факти складання офіційних документів із неправдивими відомостями — зокрема іменних списків і наказів, пов’язаних із мобілізацією та зняттям чоловіків із військового обліку.

Колишньому керівнику ТЦК інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах і службове підроблення. Йдеться про ч. 1 та ч. 3 ст. 362, а також ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Друге кримінальне провадження стосується двох військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. За даними слідства, протягом 2025 року вони неодноразово використовували службовий доступ до системи "Оберіг", щоб вносити неправдиву інформацію до облікових карток військовозобов’язаних.

Зокрема, чоловіків безпідставно знімали з розшуку та зазначали в системі, що порушення правил військового обліку відсутні. Водночас ці громадяни не прибували до ТЦК для уточнення даних, не проходили військово-лікарську комісію та не мали законних підстав для внесення таких змін. Надалі окремі з них отримували можливість оформити бронювання.

В одному із задокументованих випадків військовослужбовець змінив облікові дані після того, як поліцейські доставили розшукуваного чоловіка до ТЦК. Фігурант зняв його з розшуку, зазначивши, що порушення нібито не підтвердилося.

У цьому ж провадженні слідчі встановили ще один факт фіктивної мобілізації. Один із фігурантів вніс до системи відомості про нібито направлення чоловіка на військову службу та зняв його з військового обліку. Однак фактично чоловіка не мобілізували, і він не проходив військової служби.

Обом військовослужбовцям інкримінують кримінальні правопорушення за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованій системі особами, які мають право доступу до неї, зокрема вчинені повторно.

В обох провадженнях поліція працювала спільно зі співробітниками СБУ в Івано-Франківській області. У першій справі також брали участь представники Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку. Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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