У Печерському районі Києва зросла кількість постраждалих через падіння БпЛА
У Києві кількість постраждалих через падіння російського БпЛА 15 жовтня в Печерському районі зросла до семи
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Унаслідок падіння російського безпілотника між житловими будинками в Печерському районі Києва постраждали семеро людей.
Троє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці події та амбулаторно.
Нагадаємо, що російські війська продовжують атакувати Київ за допомогою безпілотників. Вранці 15 жовтня у Печерському районі столиці БпЛА впав на відкритій території у дворі житлових будинків.
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