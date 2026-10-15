Через затримку платежів Казначейством Харківський зоопарк залишився без електроенергії

Фото: Тітаренко Михайло, CC BY-SA 4.0

Харківський зоопарк із 9 жовтня відключений від електроенергії та змушений працювати на генераторах через затримку проведення платежів Казначейством. Наразі життю тварин нічого не загрожує, а резервне живлення дає змогу підтримувати роботу необхідного обладнання

Про це "Укрінформу" повідомила представниця пресслужби Харківської міської ради Мар’ям Сатуєва, передає RegioNews .

"З пʼятниці, 9 жовтня, і досі зоопарк вимушено працює на генераторах. Наразі життю тварин нічого не загрожує. Працівники зоопарку забезпечують догляд за ними, а резервне живлення дозволяє підтримувати роботу необхідного обладнання", — сказала Сатуєва.

За її словами, постачальник відключив зоопарк від електроенергії через затримку проведення платежів Казначейством.

"Для оплати місто забезпечило 1,6 млн грн та виконало всі необхідні дії зі свого боку. Однак кошти досі не перераховані постачальнику", — зазначила представниця пресслужби міськради.

Міський голова Харкова Ігор Терехов направив листи прем’єр-міністру з проханням якнайшвидше провести платежі, додала Сатуєва.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.