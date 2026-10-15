Майже 4,2 млн грн за невикористану техніку: у Києві підозрюють посадовців двох ШЕУ

Фото: Київська міська прокуратруа

У Києві двом посадовцям комунальних підприємств "Шляхово-експлуатаційне управління Солом’янського району" та "Шляхово-експлуатаційне управління Деснянського району", а також директору приватної компанії повідомили про підозру у розтраті майже 4,2 млн грн під час ямкового ремонту доріг

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews ,

За даними слідства, із квітня до листопада 2025 року в документах зазначали використання спеціальної техніки для ремонту вибоїн, хоча насправді ці машини перебували в Чернігові.

Йдеться про спеціальні машини, які під високим тиском заповнюють вибоїни дорожньою сумішшю. Водночас, як встановили правоохоронці, техніку, зазначену в документах, фактично не використовували для виконання робіт у Києві.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, за роботи та техніку, яких фактично не було, сплатили майже 4,2 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення, а також за ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. За ч. 2 ст. 366 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років із додатковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.