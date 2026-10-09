На Прикарпатті 12-річний хлопчик на скутері влетів в іномарку

Фото: Національна поліція

Аварія сталась у Богородчанах. У ДТП постраждав школяр, який керував скутером

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 12-річний хлопчик керував скутером Yamaha Jog. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Dacia Sandero, за кермом якого була 32-річна жінка. Внаслідок ДТП школяр отримав травми та був госпіталізований.

"Поліцейські закликають батьків не дозволяти дітям керувати мототранспортом, якщо вони не мають на це законного права. Контролюйте, як діти проводять дозвілля, не залишайте ключі від транспортних засобів у доступних місцях та регулярно нагадуйте їм про правила дорожнього руху", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Унаслідок аварій троє людей отримали травми.