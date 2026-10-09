На Прикарпатье 12-летний мальчик на скутере влетел в иномарку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 12-летний мальчик управлял скутером Yamaha Jog. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Dacia Sandero, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В результате ДТП школьник получил травмы и был госпитализирован.

"Полицейские призывают родителей не разрешать детям управлять мототранспортом, если они не имеют на это законного права. Контролируйте, как дети проводят досуг, не оставляйте ключи от транспортных средств в доступных местах и регулярно напоминайте им о правилах дорожного движения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. В результате аварий три человека получили травмы.