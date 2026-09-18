На Львівщині чоловік кинув гранату у військового

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На Львівщині судили 48-річного чоловіка. Він під час конфлікту з військовим кинув у нього гранату

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між 48-річним чоловіком та 40-річним військовим сталась сварка, коли старший прийшов до знайомого додому у стані сп'яніння. Між ними стався конфлікт через позичене будівельне обладнання. П'яний чоловік відмовлявся повертати річ власнику.

Коли військовий намагався піти, чоловік дістав із кишені гранату, висмикнув чеку та кинув її у його бік. Військовий встиг відстрибнути та сховатися за земляним насипом. Після вибуху він викликав поліцію.

Зловмисника визнали винним. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.