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23 вересня 2026, 13:26

На Львівщині митники вилучили iPhone 18-ї серії на понад 800 тисяч гривень

23 вересня 2026, 13:26
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Фото: Львівська митниця
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У пункті пропуску "Шегині–Медика" на кордоні з Польщею митники спільно з прикордонниками викрили дві спроби незаконного переміщення нових смартфонів Apple

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

22 вересня у пункт пропуску прибув автомобіль BMW X5 під керуванням 32-річного львів'янина. Для проходження контролю водій обрав "зелений коридор", призначений для товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та митному оподаткуванню. Проте під час огляду авто митники та прикордонники знайшли в багажнику п'ять нових смартфонів iPhone 18 Pro Max та 18 Pro.

Напередодні під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 33-річного мешканця Івано-Франківщини митники знайшли чотири смартфони iPhone 18 Pro Max.

Загальна орієнтовна вартість вилучених гаджетів становить близько 840 тисяч гривень.

За цими фактами склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, 19 вересня львівські митники вилучили перші Apple iPhone 18 Pro Max, які намагались незаконно ввезти в Україну.

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Львівська область митниця смартфон гаджети iPhone
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