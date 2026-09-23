МОЗ готується до нового епідсезону: очікують поставки понад 400 тисяч доз вакцини від грипу

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, вакцини проти грипу щороку оновлюють відповідно до штамового складу. Цьогоріч препарати також оновили та перереєстрували в Україні.

МОЗ провело роботу з ключовими постачальниками, які постачали вакцини в попередні роки. Наразі очікується їхня поставка.

Цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу. За словами Ляшка, це приблизно відповідає середньому обсягу використання вакцин у звичайний епідсезон.

Міністр закликав українців за можливості зробити щеплення та захиститися від грипу й інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Нагадаємо, торік 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він тривав до 17 травня 2026 року.