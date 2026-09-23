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23 вересня 2026, 13:44

МОЗ готується до нового епідсезону: очікують поставки понад 400 тисяч доз вакцини від грипу

23 вересня 2026, 13:44
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я найближчим часом очікує поставку вакцин проти грипу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, вакцини проти грипу щороку оновлюють відповідно до штамового складу. Цьогоріч препарати також оновили та перереєстрували в Україні.

МОЗ провело роботу з ключовими постачальниками, які постачали вакцини в попередні роки. Наразі очікується їхня поставка.

Цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу. За словами Ляшка, це приблизно відповідає середньому обсягу використання вакцин у звичайний епідсезон.

Міністр закликав українців за можливості зробити щеплення та захиститися від грипу й інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Нагадаємо, торік 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він тривав до 17 травня 2026 року.

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