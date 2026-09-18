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18 вересня 2026, 22:40

На Прикарпатті чоловік виштовхав військового ТЦК з шиномонтажу

18 вересня 2026, 22:40
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Фото з відкритих джерел
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На Прикарпатті судили чоловіка, який вигнав представників ТЦК з території підприємства. Це сталось, коли військовий прибув на територію шиномонтажу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався, коли на територію шиномонтажу прийшов військовий ТЦК та працівник поліції для перевірки документів. Проте група чоловіків відмовилась виконувати їхні вимоги. Вони почали погрожувати і правоохоронцю, і представнику ТЦК.

Згодом чоловіки заблокували рух працівників та руками виштовхала їх за межі шиномонтажу, через що їхня робота була припинена.

Одного з чоловіків судили. Він визнав провину. Суд призначив п’ять років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.

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