На Прикарпатті чоловік кидав каміння в авто військових ТЦК

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На Прикарпатті судили чоловіка, який кидав каміння в авто поліцейських та трьох військових ТЦК. Він отримав свій вирок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні. Чоловік побачив припаркований Renault Duster, у якому перебували поліцейський та троє військовослужбовців ТЦК. Тоді він підняв камінь та кинув його в машину. До нього приєднались інші жителі будинку: один чоловік скинув із балкона в автомобіль невідомий предмет, а дві жінки передавали обвинуваченому каміння.

Внаслідок інциденту пошкодили вітрове скло та капот.

Чоловіку призначили два роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з одним роком іспитового строку.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.